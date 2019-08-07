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8 лет в тюрьме проведёт великолучанин за убийство мужчины

25-летний житель Великих Лук проведёт восемь лет в исправительной колонии строгого режима за убийство мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В суде было установлено, что 22 мая 2018 года в Великих Луках в одной из квартир между двумя мужчинами произошёл конфликт. Подсудимый ударил мужчину кулаками и палкой по голове и туловищу. Это привело к перелому ребер и повреждению легкого у потерпевшего.

Спустя почти полгода в той же квартире между мужчинами снова произошёл конфликт. Подсудимый избил мужчину вначале в квартире, потом вывел во двор к гаражу, где также нанёс ему множество ударов руками, ногами и палкой. В результате полученных травм мужчина умер.

Великолукский городской суд признал великолучанина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт «з» части 2 статьи 111) и убийстве (часть 1 статья 105 УК РФ) и назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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