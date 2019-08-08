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Совершивший наркопреступление 19-летний великолучанин отправится на 5,5 лет в колонию

Собранные следственным отделом по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 19-летнему местному жителю. Как сообщили Псковскому агентству информации в СУ СКР по региону, молодой человек признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, а также в приобретении и хранении наркотических средств.

Установлено, что 23 мая 2018 года осужденный, находясь в такси, припаркованной возле одного из домов на проспекте Гагарина в городе Великие Луки, за денежное вознаграждение сбыл наркотическое средство в крупном размере девушке, с которой договорился о встрече через социальную сеть.

27 августа 2018 года в ходе проведения обыска по его месту жительства обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис (марихуана).

Молодой человек был ранее судим за совершение грабежа.

Приговором Великолукского городского суда виновному назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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