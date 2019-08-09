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«Мастера по прочистке вентиляции» обворовали пенсионеров в Пскове

Из квартиры пожилой пары в Пскове были украдены 140 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Заявление о совершении преступления поступило от 89-летнего мужчины. Он рассказал, что деньги похитили 8 августа неизвестные мужчина и женщина.  Полицейские установили, что пара прошла в квартиру пенсионеров под предлогом необходимости прочистить вентиляцию. Мужчина отвлекал хозяев, его подельница обследовала квартиру в поисках денег. Сбережения пожилых супругов лежали на видном месте, они и стали добычей преступников.

В настоящее время полиция устанавливает причастных к краже. Возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области отметили, что такая схема совершения квартирных краж является распространённой. Поэтому они призывают жителей региона не пускать в дом посторонних, проверять документы у пришедших рабочих и созваниваться с организацией, которую они представляют.

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