Гобой, скрипку, «Золотой голос России» и трио «Микс» услышат псковичи в «Инжире»
На неделе с 12 по 18 августа в ресторане «Инжир», который расположен в ТРК «Акваполис» в Пскове, состоится серия концертов. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, 14 августа в ресторане пройдёт традиционный девичник, в рамках которого все женские компании получат скидку до 30%. В 20:00 начнётся музыкальная программа с участием Ильи Кричевского и Ольги Мелиховой ( гобой и скрипка).
16 августа гостем ресторана «Инжир» станет лауреат I степени всероссийского телевизионного конкурса «Золотой голос России» (Москва) Кристина Евдокимова. Выступление начнётся в 21:00.
17 августа в 21:00 гостей для гостей ресторана выступит инструментальный ансамбль «Трио «Микс».
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