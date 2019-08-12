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Гобой, скрипку, «Золотой голос России» и трио «Микс» услышат псковичи в «Инжире»

На неделе с 12 по 18 августа в ресторане «Инжир», который расположен в ТРК «Акваполис» в Пскове, состоится серия концертов. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, 14 августа в ресторане пройдёт традиционный девичник, в рамках которого все женские компании получат скидку до 30%. В 20:00 начнётся музыкальная программа с участием Ильи Кричевского и Ольги Мелиховой ( гобой и скрипка).

16 августа гостем ресторана «Инжир» станет лауреат I степени всероссийского телевизионного конкурса «Золотой голос России» (Москва) Кристина Евдокимова. Выступление начнётся в 21:00.

17 августа в 21:00 гостей для гостей ресторана выступит инструментальный ансамбль «Трио «Микс».

 Вход на все мероприятия свободный

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