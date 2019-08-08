0
19:50
Новые градостроительные регламенты обсудили власти Псковской области
11:50
Центробанк: Фальшивки в Псковской области чаще находят в крупных торговых сетях
09:07
О борьбе с заменителем молочного жира расскажет глава псковского Роспотребнадзора в эфире ПАИ-live
13:22
В Псковской области снизились цены на свинину и помидоры, но выросли на колбасы и творог
21:49
Советник губернатора Татьяна Пахомова рассказала о возведении дома в Дно по программе переселения из ветхого жилья
17:53
7 млн рублей задолженности по налогам погасили псковские предприниматели
18:07
Ревизия: Ювелирный магазин «Алмаз» в Пскове
Еще новости
Экономика

Производителей хотят обязать раскрывать стандарты изготовления продуктов

Роспотребнадзор и Европейская экономическая комиссия рассмотрят инициативу, которая предлагает ввести для производителей в странах ЕАЭС обязанность раскрывать внутренние стандарты, по которым изготавливаются продукты питания. Об этом пишет газета «Известия».

На сегодняшний день технические условия (ТУ) и стандарты организации (СТО) относятся к интеллектуальной собственности предприятий и чаще всего не публикуются. Эксперты считают, что размещение на упаковке данных об условиях производства поможет снизить долю фальсификата на рынке. Потребители и надзорные органы получат точную информацию о продукте и смогут контролировать исполнение стандарта.

Сейчас изготовители в обязательном порядке сообщают о выпуске товаров по ГОСТам. Производители молока, молочной и масложировой продукции обязаны указывать ТУ и СТО на упаковке. Остальные компании предоставляют эту информацию на добровольной основе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Новые градостроительные регламенты обсудили власти Псковской области
08 августа 2019
Новые градостроительные регламенты обсудили власти Псковской области
Центробанк: Фальшивки в Псковской области чаще находят в крупных торговых сетях
08 августа 2019
Центробанк: Фальшивки в Псковской области чаще находят в крупных торговых сетях
О борьбе с заменителем молочного жира расскажет глава псковского Роспотребнадзора в эфире ПАИ-live
08 августа 2019
О борьбе с заменителем молочного жира расскажет глава псковского Роспотребнадзора в эфире ПАИ-live
В Псковской области снизились цены на свинину и помидоры, но выросли на колбасы и творог
07 августа 2019
В Псковской области снизились цены на свинину и помидоры, но выросли на колбасы и творог
Советник губернатора Татьяна Пахомова рассказала о возведении дома в Дно по программе переселения из ветхого жилья
05 августа 2019
Советник губернатора Татьяна Пахомова рассказала о возведении дома в Дно по программе переселения из ветхого жилья
7 млн рублей задолженности по налогам погасили псковские предприниматели
31 июля 2019
7 млн рублей задолженности по налогам погасили псковские предприниматели
На 115 млн рублей снизился долг псковичей по имущественным налогам
30 июля 2019
На 115 млн рублей снизился долг псковичей по имущественным налогам
Планы совместной работы обсудили Михаил Ведерников и Андрей Турчак
29 июля 2019
Планы совместной работы обсудили Михаил Ведерников и Андрей Турчак

Идет загрузка...