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Экономика

В России увеличилось производство свинины в живом весе

В России по итогам первого полугодия выросло производство свинины в живом весе. Таковы данные министерства сельского хозяйства РФ. Прирост составил 4,1 процента. Объем достиг 2,33 млн тонн.

Таких показателей позволили добиться сельхозпроизводители Псковской, Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областей, предприятия которых сохраняют темпы роста.

В Псковской области ведущим стал Великолукский агропромышленный холдинг. Как рассказали Псковскому агентству информации на предприятии, свиноводческий комплекс обеспечил прирост на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В компании подчеркнули, что на данный момент агрохолдинг входит в пятерку ведущих сельскохозяйственных операторов России, в регионе он — крупнейший работодатель и налогоплательщик.

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