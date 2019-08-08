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Экономика

Объём налоговых поступлений вырос в Великих Луках

В июле в  Великих Луках вырос объём налоговых поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника межрайонной ИФНС № 2 по Псковской области Любовь Щербакова на общегородском совещании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

По словам Любови Щербаковой, в бюджеты всех уровней от налогоплательщиков города в июле поступило 799 млн рублей, в прошлом году – 771 млн рублей, в казну Великих Лук были направлены 91,9 млн рублей, что также превышает показатель июля 2018-го, когда поступили 83 млн рублей.

Основанными налогоплательщиками остаются ОАО «Великолукский мясокомбинат», ЗАО «ЗЭТО», АО «Опытный завод Микрон», «Транснефтемаш», ООО «ВЕЛМАШ-С», АО «Подъемные машины», Эксплуатационное локомотивное депо филиал ОАО «РЖД», ООО «Кабельный завод «АЛЮР», ООО «Силовые машины – завод Реостат», АО «ВОМЗ».

Об исполнении бюджета города доложила исполняющая обязанности заместителя главы администрации Великих Лук – начальник финансового управления Елена Мигрова.

Она отметила, что доходы городской казны в июле составили 218,5 млн рублей, 102,2 млн рублей из которых поступили из собственных доходных источников, а  116,9 млн рублей – из областного бюджета. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём межбюджетных трансфертов вырос на 68,3 млн. рублей за счет поступлений средств на дорожную деятельность и строительство детского сада.

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