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Экономика

Платежи по банковским картам могут не пройти в Белоруссии в ночь на 17 августа

В ночь на 17 августа в Белоруссии могут не проходить оплаты банковскими картами. Как пишет «Белта» со ссылкой на Банковский процессинговый центр, с 2:00 до 5:00 будут проводится технологические работы по модернизации комплекса отработки запросов авторизации в режиме реального времени.

Сообщается, что в это время возможны перерывы в обслуживании держателей банковских карт, а также в магазинах, пунктах выдачи наличных, с устройствами самообслуживания, в банкоматах, которые подключены к аппаратно-программному комплексу Банковского процессингового центра.  

Центр обслуживает более 9,1 млн карт. К системе подключены 81,4 тысячи организация торговли и сервиса, 125,6 тысяч платежных терминалов, около 2,5 тысячи банкоматов и более 2,4 тысяч информационных киосков.

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