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Экономика

Выросли валютные вклады россиян

 В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до 96 млрд долларов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Центробанк.

Россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях. При этом общий объем вкладов граждан в рублях в несколько раз больше валютных — на 1 июля они составляли почти 23 трлн (объем валютных депозитов в пересчете на рубли — около 6 трлн), следует из статистики ЦБ. Однако прирастают рублевые депозиты значительно медленнее. Так, за полгода они увеличились всего на 2,5%, что почти в четыре раза меньше темпов роста валютных депозитов.

В крупнейших российских банках ставки по вкладам в иностранных денежных единицах значительно ниже, чем по рублевым. По статистике регулятора, в июне 2019 года в среднем проценты по счетам в российской денежной единице составили 5,7%, в долларах — 1,5%, в евро — 0,24%.

Эксперты считают, что повышенный интерес в первые шесть месяцев 2019 года связан с высокими инфляционными ожиданиями, а также со спадом волнений относительно санкций в адрес российских банков. Они отмечают, что тем временем ЦБ дестимулирует валютные депозиты в рамках дедолларизации

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