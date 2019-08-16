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СМИ: Юрий Шатунов не сможет петь песни «Ласкового мая»

Юрий Шатунов. Фото с официального сайта певца.

Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май», что лишает его права исполнять песни этой группы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на продюсера Андрея Разина.

По словам продюсера, в связи с тем, что Юрий Шатунов покинул состав коллектива, он больше не сможет исполнять все 27 произведений «Ласкового мая». Он также сообщил, что песни «Ласкового мая» можно будет услышать только на официальных концертах с участием самого Андрея Разина.

Однако PR-менеджер Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов заявил, что артист сможет исполнять популярные хиты коллектива, в том числе такие известные как «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер». По его словам, песни группы «визитная карточка» Юрия Шатунова. При этом PR-менеджер подчеркнул, что у певца есть разрешение от правообладателя исполнять песни «Ласкового мая» публично.

Автором музыки и слов песен «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер» является основатель группы Сергей Кузнецов.

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