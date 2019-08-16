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Подросток из Ульяновской области расправился со своей семьёй из пяти человек

В ночь на 18 августа подросток из деревни Патрикеево Ульяновской области расправился со своей семьёй из пяти человек. 16-летний мальчик зарезал бабушку, дедушку, мать, брата и сестру, затем он покончил с собой, сообщает Lenta.ru. Орудием преступления стал топор.

Стало известно, что накануне он рассказал о своих планах другу. За день до происшествия подросток отправил приятелю голосовое сообщение, в котором подробно изложил свои намерения, рассказав, что не хочет убивать бабушку и дедушку, но ему придется это сделать, чтобы «не расстраивать» их смертью остальных членов семьи.

Тело подростка обнаружено в 500 метрах от дома, где произошло убийство.

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