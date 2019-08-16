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Случайно найденной картой великолучанин оплатил свои покупки

В Великих Луках 36-летняя местная жительница потеряла банковскую карту в продуктовом магазине. Нашёл её 42-летний безработный житель деревни Волково Великолукского района. Но вместо того, чтобы сообщить о находке в соответствующие органы, он оплатил картой свои покупки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Всего с банковской карты мужчина успел снять около семи тысяч рублей, после чего карта была заблокирована. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка установили подозреваемого и изъяли у него банковскую карту.

Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим. В настоящий момент он дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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