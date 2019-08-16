Пакет с продуктами украли у жителя Пскова

16:57, 19 августа 2019, ПАИ

В Пскове на улице Вокзальной 30-летний мужчина вырвал из рук 39-летнего местного жителя пакет с продуктами. Пострадавший оценил свой ущерб на сумму около двух тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Стражи порядка «по горячим следам» задержали подозреваемого в грабеже. Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили злоумышленника около автовокзала.

Мужчина признался в совершенном преступлении. Выяснилось, что ранее он уже был неоднократно судим, в том числе за грабеж. Похищенные продукты полицейские изъяли. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).