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Пакет с продуктами украли у жителя Пскова

В Пскове на улице Вокзальной 30-летний мужчина вырвал из рук 39-летнего местного жителя пакет с продуктами. Пострадавший оценил свой ущерб на сумму около двух тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Стражи порядка «по горячим следам» задержали подозреваемого в грабеже. Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили злоумышленника около автовокзала.

Мужчина признался в совершенном преступлении. Выяснилось, что ранее он уже был неоднократно судим, в том числе за грабеж. Похищенные продукты полицейские изъяли. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

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