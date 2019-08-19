МЭР объявило об ускорении экономического роста в России

21:50, 19 августа 2019, ПАИ

Экономика России по итогам июля 2019 года прибавила 1,7% в годовом сопоставлении после подъема на 0,8% месяцем ранее, при этом с начала года рост оценивается на уровне 0,9% в годовом выражении. Такие оценки приводятся в обзоре Минэкономразвития (МЭР) РФ, пишет Росбалт.

В министерстве утверждают, что «в июле рост ВВП ускорился до 1,7% год к году (после 0,8% год к году в июне и 0,9% в годовом выражении во втором квартале 2019 года)».

При этом МЭР скорректировало в сторону повышения оценку роста ВВП в июне — с прежних 0,7% до 0,8%.

В целом, подчеркивается в обзоре, «экономическая статистика за июль указывает на восстановление темпов экономического роста после слабой динамики в первой половине года».

Напомним, что, по оценкам Росстата, ВВП РФ по итогам II квартала 2019 года увеличился на 0,9% в годовом исчислении после подъема на 0,5% в январе—марте текущего года. А по итогам I полугодия 2019 года рост экономики составил 0,7%.

МЭР ожидает роста экономики страны по итогам 2019 года на уровне 1,3% после подъема на 2,3% в минувшем году. Однако Банк России ранее ухудшил свой прогноз по темпам прироста ВВП страны в 2019 году — с 1,2-1,7% до 1-1,5%.