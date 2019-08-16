15 великолучан осудят за серию мошенничеств с маткапиталом

09:27, 20 августа 2019, ПАИ

В Великих Луках перед судом предстанут пятнадцать местных жителей за серию мошенничеств с материнским капиталом (часть 3 статьи 159.2 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что на протяжении с 2012 по 2016 годы обвиняемые незаконно обналичивали средства материнского капитала. Они предоставляли территориальным органам Пенсионного фонда России заведомо ложные сведения о якобы приобретенном жилье, которое фактически контролировалось преступниками и не использовалось для улучшения жилищных условий получателей капитала. Незаконно полученные деньги распределялись между участниками преступной группы.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения. Санкция части 3 статьи 159.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.