0
18:14
Огромную змею засняли очевидцы в центре Пскова
12:29
Обвиняемого в гибели 6-летней псковички мотоциклиста признали вменяемым
19:28
Мотоциклист пострадал в ДТП на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта в Пскове
14:02
«ГАЗель» загорелась на трассе в Псковской области
12:17
Состояние пострадавшего в смертельном ДТП под Псковом ребенка эксперты называют стабильным
12:00
Начался ПАИ-live с замруководителя областной Госавтоинспекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
10:25
В Псковской области 72-летняя бабушка заблудилась и провела ночь в лесу
Еще новости
Происшествия

15 великолучан осудят за серию мошенничеств с маткапиталом

В Великих Луках перед судом предстанут пятнадцать местных жителей за серию мошенничеств с материнским капиталом (часть 3 статьи 159.2 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что на протяжении с 2012 по 2016 годы обвиняемые незаконно обналичивали средства материнского капитала. Они предоставляли территориальным органам Пенсионного фонда России заведомо ложные сведения о якобы приобретенном жилье, которое фактически контролировалось преступниками и не использовалось для улучшения жилищных условий получателей капитала. Незаконно полученные деньги распределялись между участниками преступной группы.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения. Санкция части 3 статьи 159.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Огромную змею засняли очевидцы в центре Пскова
16 августа 2019
Огромную змею засняли очевидцы в центре Пскова
Обвиняемого в гибели 6-летней псковички мотоциклиста признали вменяемым
16 августа 2019
Обвиняемого в гибели 6-летней псковички мотоциклиста признали вменяемым
Мотоциклист пострадал в ДТП на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта в Пскове
15 августа 2019
Мотоциклист пострадал в ДТП на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта в Пскове
«ГАЗель» загорелась на трассе в Псковской области
15 августа 2019
«ГАЗель» загорелась на трассе в Псковской области
Состояние пострадавшего в смертельном ДТП под Псковом ребенка эксперты называют стабильным
15 августа 2019
Состояние пострадавшего в смертельном ДТП под Псковом ребенка эксперты называют стабильным
Начался ПАИ-live с замруководителя областной Госавтоинспекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
15 августа 2019
Начался ПАИ-live с замруководителя областной Госавтоинспекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
В Псковской области 72-летняя бабушка заблудилась и провела ночь в лесу
15 августа 2019
В Псковской области 72-летняя бабушка заблудилась и провела ночь в лесу
Руководитель ГИБДД Псковской области станет гостем ПАИ-live
15 августа 2019
Руководитель ГИБДД Псковской области станет гостем ПАИ-live

Идет загрузка...