Псковичка пожаловалась следователям на некачественную помощь роженице

13:28, 20 августа 2019, ПАИ

Жительница Псковской области обратилась в социальной сети «ВКонтакте» в Следственное управление следственного комитета РФ по региону и заявила о ненадлежащем качестве оказания медицинской помощи роженице в одном из медучреждений области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководитель СУ СК России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня изучил поступившее обращение с приложенными к нему материалами и поручил сотрудникам территориального следственного отдела провести тщательную проверку.

Разрешение обращения находится на контроле, добавили в ведомстве.