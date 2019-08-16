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Бюджетные средства похитил замдиректора предприятия Новосокольнического района

В Новосокольническом районе возбуждено уголовное дело по факту хищения средств муниципальной организации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, заместитель директора предприятия предоставил фиктивные документы о приобретении электродвигателя за счет муниципальных средств. Тем самым подозреваемый совершил хищение в сумме 16 тысяч рублей.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

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