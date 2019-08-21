0
23:00
Водяной смерч прошел у берегов Эстонии
21:35
Депутаты осмотрели муниципальные бани Пскова
20:11
Более 200 мероприятий пройдут в Псковской области в День российского флага
19:30
УФПС Псковской области опровергло слухи о закрытии отделения почты в деревне Писковичи
17:51
Как подготовить ребенка к школе
17:16
Синенький цветочек: В Псковской области возрождают забытые традиции
16:47
Псков намерен включить в список ЮНЕСКО «вторую волну» объектов
Еще новости
Общество

Минздрав намерен увеличить прием абитуриентов в медицинские колледжи

Министерство здравоохранения России выступило с просьбой об увеличении приема абитуриентов в средние специальные учебные учреждения по медицинскому профилю, чтобы ежегодно привлекать в отрасль 68-70 тысяч специалистов. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы просим поручить субъектам Российской Федерации увеличить прием в средние специальные учебные заведения [по медицинскому профилю] до уровня не менее 90-го года. Это позволит нам обеспечить приход в отрасль не менее 68-70 тысяч человек ежегодно. И даже с учетом оттока по возрасту и вследствие внутренней отраслевой миграции - 26 тысяч уходит сотрудников со средним специальным образованием каждый год, это даст нам 42 тысячи дополнительных людей в год. И, таким образом, мы закроем дефицит, как и планировали, к концу 2023 года», - приводит издание слова Вероники Скворцовой.

Она добавила, что с 1990 года прием абитуриентов в средние специальные учебные заведения по медицинскому профилю сократился в 2 раза. Минимальный пик наблюдался в 2012 году, с тех пор показатель увеличился на 41%, однако отставание от 1990-го года составляет 16,5 тысяч выпускников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Водяной смерч прошел у берегов Эстонии
21 августа 2019
Водяной смерч прошел у берегов Эстонии
Депутаты осмотрели муниципальные бани Пскова
21 августа 2019
Депутаты осмотрели муниципальные бани Пскова
Более 200 мероприятий пройдут в Псковской области в День российского флага
21 августа 2019
Более 200 мероприятий пройдут в Псковской области в День российского флага
УФПС Псковской области опровергло слухи о закрытии отделения почты в деревне Писковичи
21 августа 2019
УФПС Псковской области опровергло слухи о закрытии отделения почты в деревне Писковичи
Синенький цветочек: В Псковской области возрождают забытые традиции
21 августа 2019
Синенький цветочек: В Псковской области возрождают забытые традиции
Псков намерен включить в список ЮНЕСКО «вторую волну» объектов
21 августа 2019
Псков намерен включить в список ЮНЕСКО «вторую волну» объектов
Михаил Ведерников о формировании команды: Пришлось бороться с формализмом и равнодушием
21 августа 2019
Михаил Ведерников о формировании команды: Пришлось бороться с формализмом и равнодушием
Tele2 гарантирует псковичам лучшую цену
21 августа 2019
Tele2 гарантирует псковичам лучшую цену

Идет загрузка...