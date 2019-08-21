Минздрав намерен увеличить прием абитуриентов в медицинские колледжи

22:27, 21 августа 2019, ПАИ

Министерство здравоохранения России выступило с просьбой об увеличении приема абитуриентов в средние специальные учебные учреждения по медицинскому профилю, чтобы ежегодно привлекать в отрасль 68-70 тысяч специалистов. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы просим поручить субъектам Российской Федерации увеличить прием в средние специальные учебные заведения [по медицинскому профилю] до уровня не менее 90-го года. Это позволит нам обеспечить приход в отрасль не менее 68-70 тысяч человек ежегодно. И даже с учетом оттока по возрасту и вследствие внутренней отраслевой миграции - 26 тысяч уходит сотрудников со средним специальным образованием каждый год, это даст нам 42 тысячи дополнительных людей в год. И, таким образом, мы закроем дефицит, как и планировали, к концу 2023 года», - приводит издание слова Вероники Скворцовой.

Она добавила, что с 1990 года прием абитуриентов в средние специальные учебные заведения по медицинскому профилю сократился в 2 раза. Минимальный пик наблюдался в 2012 году, с тех пор показатель увеличился на 41%, однако отставание от 1990-го года составляет 16,5 тысяч выпускников.