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Подросток на велосипеде попал под колеса иномарки в Гдовском районе

17-летний велосипедист пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Гдовском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

20 августа около 21:45 на 131-м километре автодороги Псков — Гдов автомобиль Hyundai Getz под управлением 37-летнего петербуржца сбил велосипедиста, который ехал по краю проезжей части. Подростка госпитализировали в Гдовскую районную больницу с множественными ссадинами и ушибами, поверхностной раной головы.

В пресс-службе отметили, что молодой человек зарегистрирован по месту жительства в поселке Смуравьево-2 Гдовского района. По предварительной информации, оба участники ДТП были трезвыми.

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