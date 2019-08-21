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«Бумажное шоу» состоится в псковском торговом комплексе «ПИК60» 24 августа

24 августа в Пскове в торговом комплексе «ПИК60» состоится семейный праздник – «Бумажное шоу». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

По их словам, «Бумажное шоу» - совершенно новый подход к организации развлечений. Суть мероприятия в том, как отметили организаторы, что гости смогут «окунуться в сумасшедший вихрь из бумаги, похожий на настоящий снегопад».

«Белоснежные полосочки кружатся в воздухе, падают на пол и образуют целые «сугробы». Это зрелище необыкновенно веселое и к тому же завораживающее», - добавили организаторы мероприятия.

Начало в 16:00. Вход свободный.

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