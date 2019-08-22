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Спорт

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию пройдут в Печорском районе

С 23 по 25 августа в Печорском районе в окрестностях спортивной базы «Динамо» состоятся всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. В них примут участие более 500 спортсменов из 32 регионов России, в том числе 70 человек – от Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на председателя федерации спортивного ориентирования региона Алексея Никитина, самому юному участнику соревнований 10 лет, а самым старшим – по 85 лет.

Спортсмены будут соревноваться на трассах длиной от 1,5 до 12 километров. Эти дистанции пролегают по сильно пересеченной местности с множеством водных преград, что делает их максимально сложными для участников.

Ориентирование будет проходить по возрастным группам, интервал между ними составляет 3 года. Победителям соревнований вручат кубок Псковской области по спортивному ориентированию. Также отдельно будут награждены лучшие спортсмены среднего, старшего и пожилого возраста. Они получат кубок ветеранов. Кроме того, участники от 14 до 18 лет поборются за кубок юниоров. Тот, кто победит, будет представлять Россию в этом году на чемпионате мира среди юниоров в Швейцарии.

«В ходе соревнований для контроля будут применяться GPS-трансляции передвижения спортсменов по местности, что позволит отследить прохождение всех этапов. Победители будут названы по возрастным группам среди мужчин и женщин на закрытии соревнований, которое пройдет 25 августа на спортивной базе «Динамо» в Печорском районе», - сообщил Алексей Никитин.

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