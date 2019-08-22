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Пешехода сбили возле телецентра в Пскове

В Пскове на Рижском проспекте возле телецентра автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, у пострадавшего сломана нога и рассечена голова. При этом пользователи в группе высказывают разное мнение о том, по чьей вине произошло дорожно-транспортное происшествие. Одни считают, что виноват водитель, который не снизил скорость перед пешеходным переходом, другие – пешеход, который не внимательно смотрел по сторонам, когда переходил дорогу.

Псковичка Елена Назарова опубликовала видео происшествия, снятое видеорегистратором. 

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