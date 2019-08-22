Перелом ноги получил сбитый у телецентра пскович

09:43, 23 августа 2019, ПАИ

49-летний житель Пскова получил закрытый перелом ноги и черепно-мозговую травму в результате наезда иномарки у телецентра в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За рулем автомобиля KIA Spectra находился 28-летний водитель. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 22 августа около 19:00, пешеход в этот момент переходил дорогу по нерегулируемой «зебре».

По неподтвержденной информации, за рулем KIA Spectra находился сотрудник правоохранительных органов.