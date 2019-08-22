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22-летний парень погиб в аварии в Пустошкинском районе

22-летний молодой человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Пустошкинском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

23 августа около 2:10 на 459-м километре трассы Р-23 молодой человек за рулем автомобиля ВАЗ-2110 врезался в стоящий грузовик Renault Kerax. В грузовом автомобиле находился 47-летний уроженец Белгорода.

22-летняя пассажирка ВАЗ-2110 получила травмы лица и головы, добавили в пресс-службе.

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