Две женщины погибли в Стругокрасненском районе во время пожара

10:35, 23 августа 2019, ПАИ

58-летняя и 36-летняя женщины погибли во время пожара в одном из жилых домов в Стругокрасненском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании дома на улице Церковной в деревне Щир Марьинской волости поступило дежурному 22 августа в 7:45. Жилой дом размером 8 на 10 метров сгорел полностью. На пепелище пожарные обнаружили тела женщин.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем погибших при курении. Пожарным ПСЧ-30 удалось спасти от огня два соседних дома и 6 хозяйственных построек.