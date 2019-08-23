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Петр Крупеня взял на контроль расследование совершенного сотрудником силового ведомства ДТП в Пскове

Руководитель следственного управления Следственного комитета по Псковской области Петр Крупеня взял на личный контроль расследование наезда на пешехода у здания телецентра в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, расследованием ДТП займутся опытные сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел.

Отмечается, что 28-летний сотрудник силового ведомства, который находился за рулем автомобиля, был в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП. Сейчас проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Наезд на пешехода произошел наротив дома № 71 на Рижском проспекте 22 августа около 19:00. 40-летний пешеход получил травму головы и перелом голени. 

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