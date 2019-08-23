Процветания и развития пожелал Псковской области Андрей Турчак

14:00, 23 августа 2019, ПАИ

Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак от себя лично и от спикера верхней палаты парламента России Валентины Матвиенко поздравил Псковскую область с 75-летием образования региона.

Андрей Турчак пожелал Псковской области процветания и развития, качественных условий для жизни населения, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с торжественного приема губернатора Михаила Ведерникова по случаю 75-летия со дня образования региона, который прошел 23 августа в Приказной палате Псковского кремля.

Зампредседателя Совета Федерации подчеркнул, что главной ценностью Псковской области были и остаются люди. «За последние два года я побывал в большинстве регионов страны и могу сказать, что такой земли, таких людей нет нигде, и это залог успеха региона», - отметил он и наградил выдающихся жителей Псковской области грамотами Совета Федерации.