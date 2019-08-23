В Пскове прошел торжественный прием по случаю 75-летия образования региона

13:35, 23 августа 2019, ПАИ

Торжественный прием губернатора Михаила Ведерникова по случаю 75-летия со дня образования Псковской области прошел 23 августа в Приказной палате Псковского кремля. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, участниками мероприятия стали жители региона, внесшие особый вклад в развитие своих городов и поселков, всей области. В числе гостей - заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, митрополит Псковский и Порховский Тихон, власти Пскова и главы муниципальных районов.

«Псковская земля сыграла важную роль в становлении государственности и культуры России», - подчеркнул в приветственном слове глава региона.

Он отметил что, псковичи всегда выступали за целостность государства, помогали Москве в Смутное время, защищали страну в годы войн. Именно эти края взрастили ученых, поэтов, изобретателей международного уровня. «Правильным будет сказать слова благодарности и современникам», - добавил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, жителям региона присущи трудолюбие, терпение, любовь к Родине, стремление выходить победителями из любой ситуации. «Бизнесмены, врачи , учителя, спасатели, правоохранители делают всё, чтобы регион становился лучше и безопаснее. Нет сомнения, что нас ждут новые достижения и победы. Спасибо вам за достойный труд», - добавил глава региона.

Почётными грамотами губернатора наградили выдающихся педагогов, работников музеев, ветеранов, бизнесменов, муниципальных служащих.

В числе награжденных была и председатель Новоржевского собрания депутатов, директор Новоржевской средней школы Валентина Меркулова.

«Жизнь устроена так, что у каждого человека есть свой уголок земли, который ему очень дорог. Для меня это - псковская земля. Земля, которая богата своими обычаями, традициями, богатейшей историей. Мы здесь честно и добросовестно выполняем гражданский, родительский, человеческий долг», - сказала она.

Псковская область была образована 23 августа 1944 года. В ее состав вошли западные районы Калининской и Ленинградской областей.