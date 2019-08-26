Сумку с ювелирными украшениями украла девушка у великолучанки

14:52, 27 августа 2019, ПАИ

В Великих Луках из дома на улице Щорса девушка украла сумку с золотыми и серебряными украшениями, а также с банковскими картами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Полиция установила личность подозреваемой. Ею оказалась 24-летняя жительница Великолукского района. Похищенные ценности она сдала в местный ломбард. Девушка призналась в краже.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).