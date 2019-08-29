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Два автомобиля столкнулись на перекрестке улицы Горького и Рижского проспекта в Пскове

30 августа около 14:30 в Пскове на перекрестке улицы Максима Горького и Рижского проспекта столкнулись два автомобиля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Автомобили получили значительные повреждения. У одного автомобиля – «Ауди» - отвалился бампер, у другого – помят капот. Погибших в ДТП нет. Водители транспорта ждут сотрудников ГИБДД.

Столкнувшиеся автомобили стоят на проезжей части. Это затрудняет проезд по улице Максима Горького и Рижскому проспекту.

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