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Спорт

Чемпионат Псковской области по кабельному вейкборду проходит на реке Великой

Фото из группы "ВКонтакте" Pskov Wake Park

Псковской области по кабельному вейкборду проходит в вейкпарке на реке Великой в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, своё мастерство продемонстрируют порядка 60 вейкбордистов.

Участники будут соревноваться в семи категориях:

- мужчины - Open Men;

- женщины - Open Ladies;

- мастерс мужчины - Masters Men - (спортсмены от 30 лет);

- любители мужчины - Amateur Men;

- любители женщины - Amateur Ladies;

- вейкскейт мужчины - Open Men;

- вейкборд - сидячий, мужчины - Open Men.

Призовой фонд сореванований составляет 200 тысяч рублей, которые распределят между обладателями призовых мест. 

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