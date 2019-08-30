Чемпионат Псковской области по кабельному вейкборду проходит на реке Великой
Псковской области по кабельному вейкборду проходит в вейкпарке на реке Великой в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, своё мастерство продемонстрируют порядка 60 вейкбордистов.
Участники будут соревноваться в семи категориях:
- мужчины - Open Men;
- женщины - Open Ladies;
- мастерс мужчины - Masters Men - (спортсмены от 30 лет);
- любители мужчины - Amateur Men;
- любители женщины - Amateur Ladies;
- вейкскейт мужчины - Open Men;
- вейкборд - сидячий, мужчины - Open Men.
Призовой фонд сореванований составляет 200 тысяч рублей, которые распределят между обладателями призовых мест.