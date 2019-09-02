В России подорожают авиабилеты

09:07, 02 сентября 2019, ПАИ

Стоимость авиабилетов по итогам 2019-го вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10%. Такой прогноз дал заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров, пишет газета «Известия».

«Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV — всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается», — отметил Борис Шокуров.

В I квартале 2019 года, по данным АЭВТ, авиакомпании потеряли 45 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом операционные убытки российских перевозчиков в 2018 году составили около 54 млрд рублей.

Как отметили опрошенные эксперты, базовые факторы, создающие убытки, — высокая стоимость авиакеросина, а также избыточность провозных мощностей (количество мест в действующем флоте). Одним из ключевых механизмов поддержки авиакомпаний, который должен помочь сдерживать цены на билеты в условиях резкого роста стоимости топлива, должен стать демпфер — компенсация перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сказали, что российские авиакомпании смогут рассчитывать на выплаты в рамках демпфера, если нефть подорожает до 65 долларов за баррель.