0
09:53
Псковская область вошла в число регионов с самой дорогой электроэнергией
13:00
«Дорожную карту» по развитию технологического предпринимательства представила на Госсовете Нинель Салагаева
21:27
Михаил Ведерников поручил ускорить темпы работ по реконструкции «Машиностроителя»
12:25
Эксперт: Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство
17:04
Программа социально-экономического развития региона разрабатывается в Псковской области
13:51
Аренда квартиры в Пскове: Стоимость, востребованные районы, подводные камни
12:31
Псковская область занимает 62 строчку в рейтинге регионов по популярности ипотеки
Еще новости
Экономика

В России подорожают авиабилеты

Стоимость авиабилетов по итогам 2019-го вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10%. Такой прогноз дал заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров, пишет газета «Известия».

«Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV — всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается», — отметил Борис Шокуров.

В I квартале 2019 года, по данным АЭВТ, авиакомпании потеряли 45 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом операционные убытки российских перевозчиков в 2018 году составили около 54 млрд рублей.

Как отметили опрошенные эксперты, базовые факторы, создающие убытки, — высокая стоимость авиакеросина, а также избыточность провозных мощностей (количество мест в действующем флоте). Одним из ключевых механизмов поддержки авиакомпаний, который должен помочь сдерживать цены на билеты в условиях резкого роста стоимости топлива, должен стать демпфер — компенсация перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сказали, что российские авиакомпании смогут рассчитывать на выплаты в рамках демпфера, если нефть подорожает до 65 долларов за баррель. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область вошла в число регионов с самой дорогой электроэнергией
02 сентября 2019
Псковская область вошла в число регионов с самой дорогой электроэнергией
«Дорожную карту» по развитию технологического предпринимательства представила на Госсовете Нинель Салагаева
31 августа 2019
«Дорожную карту» по развитию технологического предпринимательства представила на Госсовете Нинель Салагаева
Михаил Ведерников поручил ускорить темпы работ по реконструкции «Машиностроителя»
30 августа 2019
Михаил Ведерников поручил ускорить темпы работ по реконструкции «Машиностроителя»
Эксперт: Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство
30 августа 2019
Эксперт: Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство
Программа социально-экономического развития региона разрабатывается в Псковской области
29 августа 2019
Программа социально-экономического развития региона разрабатывается в Псковской области
Псковская область занимает 62 строчку в рейтинге регионов по популярности ипотеки
27 августа 2019
Псковская область занимает 62 строчку в рейтинге регионов по популярности ипотеки
Александр Котов: Каждый из нас своим трудом определяет будущее Псковской области
23 августа 2019
Александр Котов: Каждый из нас своим трудом определяет будущее Псковской области
Губернатор назвал основные поводы для гордости для жителей Псковской области
23 августа 2019
Губернатор назвал основные поводы для гордости для жителей Псковской области

Идет загрузка...