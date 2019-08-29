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Великолучанин заплатит штраф за пропаганду наркотиков в соцсетях

30-летний житель Великих Лук заплатит штраф за пропаганду наркотиков на своей странице в социальной сети. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, молодой человек размещал фотографии и видеоматериалы, в которых демонстрировались процессы выращивания конопли и призывы к употреблению наркотиков растительного происхождения.

Решением Великолукского городского суда правонарушитель признан виновным по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ  (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ). Ему назначен штраф в размере 4 тысяч рублей.

В этом году наркополицейские обнаружили уже четыре факта пропаганды наркотиков в социальных сетях.

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