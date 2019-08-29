Подросток украл мопед у пенсионера в Островском районе
1 сентября 64-летний житель посёлка Крюки в Островском районе лишился мопеда «Дельта», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Злоумышленник через поврежденную входную дверь проник в сарай у дома мужчины на улице Космонавтов и украл мопед.
Вором оказался 17-летний житель посёлка Крюки, состоящий на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Молодой человек признался в содеянном. Похищенный мопед изъят.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).