0
17:45
Пользователи социальных сетей рассказывают о нашествии змей в Великих Луках
12:43
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
11:01
Почти 170 тысяч рублей сняли мошенники с карт псковичей за сутки
09:39
Административная ответственность грозит собственнику памятника архитектуры на улице Красных Партизан в Пскове
10:17
«Сок уже полгода должен быть на свалке»: В магазине Пскова покупатель нашел товар с истекшим сроком годности
18:56
Для тушения пожара в промышленном ангаре на Запсковье задействовали 18 машин
17:53
«Не хочу платить бездельникам!»: Псковичка оспаривает требования риелторов
Еще новости
Происшествия

Подросток украл мопед у пенсионера в Островском районе

1 сентября 64-летний житель посёлка Крюки в Островском районе лишился мопеда «Дельта», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленник через поврежденную входную дверь проник в сарай у дома мужчины на улице Космонавтов и украл мопед.

Вором оказался 17-летний житель посёлка Крюки, состоящий на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Молодой человек признался в содеянном. Похищенный мопед изъят.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пользователи социальных сетей рассказывают о нашествии змей в Великих Луках
29 августа 2019
Пользователи социальных сетей рассказывают о нашествии змей в Великих Луках
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
29 августа 2019
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
Почти 170 тысяч рублей сняли мошенники с карт псковичей за сутки
29 августа 2019
Почти 170 тысяч рублей сняли мошенники с карт псковичей за сутки
Административная ответственность грозит собственнику памятника архитектуры на улице Красных Партизан в Пскове
29 августа 2019
Административная ответственность грозит собственнику памятника архитектуры на улице Красных Партизан в Пскове
«Сок уже полгода должен быть на свалке»: В магазине Пскова покупатель нашел товар с истекшим сроком годности
28 августа 2019
«Сок уже полгода должен быть на свалке»: В магазине Пскова покупатель нашел товар с истекшим сроком годности
Для тушения пожара в промышленном ангаре на Запсковье задействовали 18 машин
26 августа 2019
Для тушения пожара в промышленном ангаре на Запсковье задействовали 18 машин
«Не хочу платить бездельникам!»: Псковичка оспаривает требования риелторов
26 августа 2019
«Не хочу платить бездельникам!»: Псковичка оспаривает требования риелторов
У инсталляции в Гдове украли «сердце»
26 августа 2019
У инсталляции в Гдове украли «сердце»

Идет загрузка...