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Политика

28-я сессия Псковской гордумы пройдёт 5 сентября

5 сентября в 10:00 в Пскове на улице Некрасова, 14 состоится внеочередная 28-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. Соответствующее постановление подписала исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В основную повестку включены 10 вопросов. В частности, депутатам предстоит рассмотреть вопрос о внесении изменений в решение гордумы «О бюджете Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Кроме того, парламентарии рассмотрят вопросы о перечислении в бюджет части прибыли муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» по итогам работы за 2018-2019 годы и о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков».

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