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Экономика

В ФНС предложили отказаться от блокировки счетов предпринимателей за «копеечные» долги

Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила отказаться от блокировки счетов предпринимателей за долг в несколько рублей или копеек и предложить бизнесу самостоятельно гасить его. Как пишет издание Forbes, ведомством уже подготовлены соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

По словам представителя Минфина, в августе министерство финансов внесло их в правительство.

В случае принятия поправок, налоговые больше не будут самостоятельно изымать задолженность, если сумма долга не превышает 3 тыс. рублей. Этот долг предприниматели смогут погасить в течение трех лет после появления задолженности. Налоговая сама спишет задолженность со счета бизнесмена только в том случае, если он не будет погашен в течение трех лет. То же случится и в случае, если сумма долга превысит указанные три тысячи рублей.

В пресс-службе ФНС Forbes рассказали, что реализация указанных предложений минимизирует случаи применения мер взыскания по малоценным долгам, а также сократит случаи общения с налоговыми органами тех компаний и предпринимателей, которые в целом платят налоги регулярно.

По словам сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова, сейчас уже есть примеры, когда из-за небольших сумм работа счета парализована.

Издание указывает, что бизнесмены давно жалуются на то, что налоговые органы блокируют им счета из-за мелких долгов. В настоящее время, если человек или компания не уплатили в положенный срок налоги, штрафы или пени, то налоговая имеет право самостоятельно списать этот долг. При этом сумма долга блокируется даже на личных счетах физлица, который оказался должником по счету своего ИП.

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