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Экономика

Продажу органики в пластиковой таре предлагают запретить

Национальный органический союз предлагает запретить в России продажу органики в пластиковой таре, пишет газета «Известия». Также запрет может коснуться емкостей, созданных из наноматериалов и наночастиц.

Авторы инициативы пояснили, что современный ГОСТ предполагает хранение органических продуктов в экологически чистых материалах. Упаковка, произведенная на основе полиэтилена, полипропилена и других поликарбонатов запрещена. При этом производители нашли лазейку в законодательстве и используют тару из наноматериалов и наночастиц.

Эксперты заявили, что безвредность таких ёмкостей пока что экспериментально не доказана, в связи с чем есть потенциальные риски для человека при их использовании.

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