Псковичи смогут бесплатно получать выписки из системы обеспечения градостроительной деятельности
Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Пскова, стало бесплатным. Такие изменения поддержали депутаты Псковской городской Думы на сессии 5 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Начальник отдела территориального планирования и градостроительного зонирования Управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Николай Виноградов пояснил, что ранее данная информация предоставлялась за 1000 рублей. «Мы считаем это не целесообразным», - заявил он и подчеркнул, что выписки надо давать бесплатно. Закон позволяет это делать.
Парламентарии проголосовали за данное предложение.