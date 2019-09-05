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Общество

Псковичи смогут бесплатно получать выписки из системы обеспечения градостроительной деятельности

Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Пскова, стало бесплатным. Такие изменения поддержали депутаты Псковской городской Думы на сессии 5 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник отдела территориального планирования и градостроительного зонирования Управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Николай Виноградов пояснил, что ранее данная информация предоставлялась за 1000 рублей. «Мы считаем это не целесообразным», - заявил он и подчеркнул, что выписки надо давать бесплатно. Закон позволяет это делать.

Парламентарии проголосовали за данное предложение.

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