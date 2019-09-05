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Общество

Губернатор вручил ключи от нового передвижного ФАПа главврачу Пушкиногорской больницы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил ключи от нового передвижного фельдшерско-акушерского пункта главному врачу Пушкиногорской межрайонной больницы. Церемония состоялась в рамках рабочей поездки главы региона по районам области 5 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. ФАП поступит в район уже сегодня.

Также ФАПы в этот день получили Печорская районная больница, Новосокольническая (для Пустошкинского района) и Себежская межрайонные больницы.

Губернатор не раз поднимал вопрос необходимости покупки ФАПов для Псковской области на федеральном уровне. Правительство приняло решение о выделении региону 40 машин Скорой помощи и 35 школьных автобусов.

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