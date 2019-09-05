Новые ФАПы отправились в 3 районные больницы Псковской области

09:18, 05 сентября 2019, ПАИ

5 сентября по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова его первый заместитель Вера Емельянова вручила ключи от передвижных фельдшерско-акушерских пунктов руководителям Печорской районной больницы, Новосокольнической (для Пустошкинского района) и Себежской межрайонных больниц. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

































Вера Емельянова констатировала, что национальный проект «Здравоохранение» работает: региону прислали новую партию ФАПов, которые помогут решить проблему доступности медицинской помощи. Первый вице-губернатор сообщила, что всего в этом году Псковская область получит 13 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. «Такая помощь мобильна, доступна и приближена к человеку», - подчеркнула она.

И. о. главврача Себежской межрайонной больницы Алексей Прокофьев заявил, что теперь появится возможность приблизить медпомощь к жителям деревень, маломобильным гражданам.

Мобильные ФАПы оборудованы всем необходимым для медицинских осмотров и первой помощи: аппаратами УЗИ и ЭКГ, гинекологическим креслом, стабилизаторами уровня глюкозы и холестерина в крови. В них есть весы, умывальник, теплые полы.