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Почти полмиллиона рублей отдали мошенникам псковичи за сутки

За минувшие сутки со счетов жителей Псковской области мошенники похитили 462 тысячи рублей. В полицию обратились 6 жителей Пскова, Великих Лук и Струг Красных, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Одной из жертв оказалась 50-летняя жительница Пскова. В полиции она рассказала, что ей позвонил звонок якобы от «сотрудника банка», который сказал, что неизвестные пытаются похитить со счета женщины деньги и предложил перевести их на защищенный резервный счет. Псковичка поверила и перевела 47 тысяч рублей.

190 тысяч рублей отправила на счёт мошенников 70-летняя жительница Пскова, ещё почти 25 тысяч - 29-летний великолучанин. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Перевести деньги на якобы безопасный счёт уговорил лже-банкир и 51-летнюю жительницу Струг Красных. Она отправила мошенникам с двух своих карт 180 тысяч рублей.

48-летняя великолучанка в телефонной беседе с человеком, представившимся сотрудником службы безопасности банка, назвала номер своей карты и код безопасности, полученный в смс-сообщении. В итоге женщина лишилась 10 тысяч рублей. Такую же сумму лже-банкир «заработал» после общения с 45-летним жителем Великих Лук. По этим двум фактам заведены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

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