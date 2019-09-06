Проект капремонта дороги Новоржев - Опочка обойдется почти в 8 млн рублей
Капитальный ремонт автомобильной дороги Новоржев - Опочка на участке КМ 51+180 - км 56+000 запланирован в Опочецком районе. Открытый конкурс на разработку проектной документации опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 млн 960 тыс. 445 рублей. Источник финансирования - бюджет Псковской области.
Рассмотрение и оценка вторых частей заявок намечены на 7 октября.
Срок окончания работ - в течение 12 месяцев с даты заключения контракта.
Дорога будет отремонтирована в рамках государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014 – 2020 годы»