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Экономика

Проект капремонта дороги Новоржев - Опочка обойдется почти в 8 млн рублей

Капитальный ремонт автомобильной дороги Новоржев - Опочка на участке КМ 51+180 - км 56+000 запланирован в Опочецком  районе. Открытый конкурс на разработку проектной документации опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 млн 960 тыс. 445 рублей. Источник финансирования - бюджет Псковской области.

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок намечены на 7 октября.

Срок окончания работ - в течение 12 месяцев с даты заключения контракта.

Дорога будет отремонтирована в рамках государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014 – 2020 годы»

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