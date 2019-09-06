Владимир Путин рассчитывает на снижение ставки по ипотеке в России

10:42, 06 сентября 2019, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на снижение ставки по ипотеке в стране, пишет РИА Новости.

На встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума глава государства обозначил цель по дальнейшему преобразованию ипотечной ставки. Ранее власти заявили о готовности запустить в 2019 году спецпрограмму для молодых семей Дальнего Востока со ставкой по ипотеке 2% годовых. Мера будет распространяться на первичный рынок и индивидуальное жилье, в том числе на проект «дальневосточный гектар».

«Я очень рассчитываю на то, что по мере реализации вот этого «пилота» <...>, у нас будет падать ставка в целом по ипотеке по стране», — заявил Владимир Путин.

В июле ставка по ипотеке в России в среднем была равна 10,24%. В послании Федеральному Собранию в феврале президент поручил Правительству и Центробанку постепенно снижать ставку - сначала до 9%, а затем до 8% и ниже. С 31 июля у оказавшихся в трудной жизненной ситуации россиян есть возможность взять «ипотечные каникулы».