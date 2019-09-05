Украина зафиксировала туристический бум в Чернобыле

22:38, 06 сентября 2019, ПАИ

С точки зрения туризма зона отчуждения Чернобыльской атомной станции (АЭС) резко набрала популярность. С начала года там побывали 75 тыс. посетителей, что впятеро выше прошлого «замера».

Как информирует Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, которая открылась для всех желающих только в июле, для туристов там уже проложили 21 маршрут. 13 из них наземные, пять проходят по воде, остальные предлагают осмотр с воздуха.

Популярность места, где в 1986 году произошла страшная авария на АЭС, растет в том числе благодаря показам американского сериала «Чернобыль».