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Развлечения

Украина зафиксировала туристический бум в Чернобыле

С точки зрения туризма зона отчуждения Чернобыльской атомной станции (АЭС) резко набрала популярность. С начала года там побывали 75 тыс. посетителей, что впятеро выше прошлого «замера».

Как информирует Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, которая открылась для всех желающих только в июле, для туристов там уже проложили 21 маршрут. 13 из них наземные, пять проходят по воде, остальные предлагают осмотр с воздуха.

Популярность места, где в 1986 году произошла страшная авария на АЭС, растет в том числе благодаря показам американского сериала «Чернобыль».

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