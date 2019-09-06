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Экономика

Белорусским проектом отопления домов и теплиц с помощью майнинга заинтересовались в России

Власти Иркутской области заинтересовались белорусским проектом по отоплению жилых домов, ферм и теплиц с помощью энергии, вырабатываемой при майнинге или добыче криптовалюты. Об этом рассказала ТАСС на презентационной площадке Минвостокразвития РФ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в пятницу генеральный директор агентства инвестиционного развития Иркутской области Яна Шевченко.

«У нас [в регионе] самая дешевая электроэнергия в стране, и ее достаточно много, поэтому не случайно нас называют неформальной столицей майнинга. Есть интересный проект из Белоруссии, когда с помощью майнинга отапливаются дома, фермы, теплицы. Есть и опыт его реализации, это законно. Все проекты, которые законные, при которых создаются рабочие места и платятся налоги, мы будем рассматривать и поддерживать», - сказала Шевченко.

Она уточнила, что в регионе много центров обработки данных (ЦОД) для майнинга, поэтому и отопление с помощью выделяемой при этом энергии является вполне реализуемым проектом. «Иркутская энергосбытовая компания на конкурсной основе разыгрывает свои площади, свои мощности для создания ЦОД, то есть для майнинга. Приезжает очень много людей, которые хотели бы использовать эти возможности», - сказала собеседница агентства.

Пятый Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 4-6 сентября.

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