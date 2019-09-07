0
10:58
Псковские мотоциклисты закроют сезон 28 сентября
00:07
Организацию учебного процесса в Доме детского творчества в Пскове обсудили родители, педагоги и представители администрации области
21:15
Псковичей приглашают привиться от гриппа
19:30
Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь
18:22
Ремонт моста через Кебь завершается на трассе Петербург – Псков
17:49
Псковские мотоциклисты считают необходимым ужесточить экзамен на получение прав категории А
15:59
Потенциал Псковской области презентуют Московскому дипломатическому гастроклубу
Еще новости
Общество

Псковские мотоциклисты закроют сезон 28 сентября

Закрытие мотосезона - 2019 в Пскове состоится 28 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия в мотоклубе «Позитивная механика». 

По традиции местом сбора мотоциклистов и их друзей определена площадка у памятника А. Невскому. От памятника будет организован прохват колонной в сопровождении сотрудников ГАИ через город до территории мотоклуба. Там участников ожидает праздничная программа с конкурсами и концертом.

В 2018 году псковские байкеры официально закрыли очередной мотосезон проездом колонны по городу и участием в празднике «День скобаря». На мероприятие приехали порядка 200 мотоциклистов из Пскова, Великих Лук, Дно, Сланцев, Кингисеппа, Новгорода, Санкт-Петербурга.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские мотоциклисты закроют сезон 28 сентября
07 сентября 2019
Псковские мотоциклисты закроют сезон 28 сентября
Организацию учебного процесса в Доме детского творчества в Пскове обсудили родители, педагоги и представители администрации области
07 сентября 2019
Организацию учебного процесса в Доме детского творчества в Пскове обсудили родители, педагоги и представители администрации области
Псковичей приглашают привиться от гриппа
06 сентября 2019
Псковичей приглашают привиться от гриппа
Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь
06 сентября 2019
Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь
Ремонт моста через Кебь завершается на трассе Петербург – Псков
06 сентября 2019
Ремонт моста через Кебь завершается на трассе Петербург – Псков
Псковские мотоциклисты считают необходимым ужесточить экзамен на получение прав категории А
06 сентября 2019
Псковские мотоциклисты считают необходимым ужесточить экзамен на получение прав категории А
Потенциал Псковской области презентуют Московскому дипломатическому гастроклубу
06 сентября 2019
Потенциал Псковской области презентуют Московскому дипломатическому гастроклубу
Псковских бизнесменов приглашают стать партнерами программы «Подарок новорожденному»
06 сентября 2019
Псковских бизнесменов приглашают стать партнерами программы «Подарок новорожденному»

Идет загрузка...