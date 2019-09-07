Псковские мотоциклисты закроют сезон 28 сентября

10:58, 07 сентября 2019, ПАИ

Закрытие мотосезона - 2019 в Пскове состоится 28 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия в мотоклубе «Позитивная механика».

По традиции местом сбора мотоциклистов и их друзей определена площадка у памятника А. Невскому. От памятника будет организован прохват колонной в сопровождении сотрудников ГАИ через город до территории мотоклуба. Там участников ожидает праздничная программа с конкурсами и концертом.

В 2018 году псковские байкеры официально закрыли очередной мотосезон проездом колонны по городу и участием в празднике «День скобаря». На мероприятие приехали порядка 200 мотоциклистов из Пскова, Великих Лук, Дно, Сланцев, Кингисеппа, Новгорода, Санкт-Петербурга.