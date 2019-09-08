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Политика

Депутат Псковского областного Собрания Анатолий Тиханов призвал псковичей прийти на избирательные участки

8 сентября среди тех, кто пришел проголосовать на избирательные участки в Пскове, был и депутат Псковского областного Собрания Николай Тиханов. Он пришел на участок №73 в школе №12 вместе с супругой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Нужно обязательно принять сегодня участие в голосовании. Псковичи, живущие в округах № 2 и № 13, должны иметь свое представительство в областном Собрании депутатов и городской Думе», - сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что участием в выборах жители Пскова смогут определить, кому доверить представление свои интересов в органах законодательной власти.

На выборы пришел и экс-глава Бежаницкого района Анатолий Трофимов. Он голосовал в Бежаницах, где в единый день голосования выбирают главу муниципального района.

Явка по данным на 15 часов составила 34,46 процентов.

В целом в регионе 8 сентября проголосовать могут свыше 90 тысяч избирателей. Кроме того, на 15 экстерриториальных участках жители Санкт-Петербурга могут отдать свои голоса за кандидатов на выборы губернатора северной столицы.

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