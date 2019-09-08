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Экономика

Эксперты отметили положительную динамику на рынке труда в Псковской области

Эксперты отметили положительную динамику на рынке труда в Псковской области. По данным исследования РИА Новости, наибольший прирост индекса рынка труда по итогам 2018 года произошел в Ингушетии (+12,3 балла), Чечне (+10 баллов) и Псковской области (+9,9 балла).

Авторы исследования заявили, что увеличению индекса в Псковской области способствовало снижение коэффициента напряженности на рынке труда, рост соотношения заработной платы и минимального набора товаров и услуг, снижение безработицы, сокращение среднего времени поиска работы.

При расчете индекса проведен анализ девяти показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. По сравнению с 2017 годом зафиксировано снижение уровня безработицы, сокращение среднего времени поиска работы, рост зарплат, снижение коэффициента напряженности на рынке труда (отношение среднегодовой численности безработных к среднегодовому числу вакансий).  

По мнению экспертов, в 2019 году на фоне стабильной экономической ситуации на рынке труда должна сохраниться позитивная тенденция.

В рейтинге регионов-лидеров по индексу рынка труда в первую пятерку входят Москва и Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Татарстан. Псковская область занимает 70-е место. В числе аутсайдеров - республика Тыва и Карачаево-Черкесская, республики Ингушетия, Калмыкия и Алтай.

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