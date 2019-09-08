Рабочая группа по реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в Псковской области провела первое заседание

10:44, 09 сентября 2019, ПАИ

Рабочая группа по реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в Псковской области провела первое заседание. Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона, в заседании приняли участие представители органов исполнительной власти, образовательных организаций области, операторов связи, представленных в регионе.

Руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев рассказал, что формат рабочей группы предполагает коллегиальные обсуждения актуальных вопросов, каждый сможет озвучить свои идеи и замечания.

Руководитель управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев ознакомил собравшихся с пятью региональными проектами, реализация которых запланирована к 2024 году. В частности, в рамках нацпроекта будут подготовлены кадры для выполнения задач цифровой экономики, запланированы развитие информационной инфраструктуры, повышение квалификации по информационной безопасности, внедрение отечественных разработок в сфере цифровых технологий. Цифровая экономика также предполагает введение новой формы государственного управления.

Денис Матвеев подчеркнул, Псковской области предстоит обеспечить доступом к Интернету все социально-значимые объекты и мобильной связью населенные пункты, где проживает менее 100 человек. «У нас непростой регион по расположению населенных пунктов, но благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» и нашим бизнес-партнерам у нас есть решения по развитию инфраструктуры в регионе», - сообщил начальник управления цифрового развития. По его словам, к 2021 году нужно выполнить показатели по внедрению в организациях электронного документооборота, что ускорит процесс взаимодействия власти и населения.

К реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в Псковской области приступили в 2019 году. В первую очередь был проведен конкурс для обеспечения доступа к сети интернет более чем 600 социально значимых объектов на сумму около 400 млн рублей, его выиграла компания «Ростелеком».