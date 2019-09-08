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Экономика

ВТБ-Онлайн запустил накопительный счет «Копилка»

ВТБ запустил в мобильном приложении и web-версии ВТБ-Онлайн новый накопительный счет «Копилка» с доходностью до 8% годовых. Его основным преимуществом для клиентов является ежедневное начисление процентов на остаток, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка. 

Накопительный счет можно открыть в рублях, долларах США и евро. Максимальная ставка рублевого счета в 8% годовых доступна при условии подключения опции «Сбережения» по Мультикарте ВТБ, без нее - 6,5% годовых. Предложение действительно для суммы размещенных средств, не превышающей 300 тысяч рублей. Проценты по счету начисляются каждый день, а снять средства без потери дохода можно в любое время. Кроме того, ВТБ-Онлайн позволяет перевести деньги для пополнения счета с карты другого банка мгновенно и без комиссии.

Открыть накопительный счет «Копилка» можно самостоятельно в мобильном приложении или web-версии ВТБ-Онлайн. Для этого в разделе «Витрина» в меню необходимо выбрать вкладку «Сбережения».

За восемь месяцев 2019 года пользователи ВТБ-Онлайн дистанционно открыли вклады и накопительные счета на общую сумму более 1 трлн рублей. На сегодняшний день 64% вкладов клиенты банка оформляют без посещения офиса.

С более подробной информацией об условиях накопительного счета «Копилка» можно ознакомиться на сайте ВТБ.

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